Новый ресторан Self Edge Japanese в «Кандинском» решили не открывать – до решения «ароматного» вопроса

Широко анонсированное в СМИ открытие 27 октября в ЖК «Кандинский» очередного ресторана а-ля настоящая японская кухня под названием Self Edge Japanese сегодня не состоится. Питерские рестораторы решили не провоцировать конфликт с жильцами элитного дома, вызванный тем, что все запахи с ресторанной кухни поступают в правый стояк воздуховода «Кандинского», и разобраться с этой проблемой.

Напомним, как уже писал «Новый День», обладатели одних из самых дорогих квадратных метров в центре уральской столицы жалуются: в их квартирах просто невозможно жить. Виной всему стали запахи из заведения общепита, расположенного на первом этаже флагманского проекта тюменского застройщика «Брусника».

Чат жильцов дома начал разрываться от возмущений, когда в «Кандинском» открылся ресторан перуанской кухни Choclo – в квартирах в правом крыле дома все стали знать, что сегодня ресторан подает в своем меню. Запах от жареной рыбы, мяса и другой еды проникал прямо в жилые помещения. А по ночам жители еще и невольно принимали участие в импровизированных дискотеках под перуанские барабаны.

Возмущенные жильцы начали задавать вопрос управляющей компании «Брусники» – в чем дело? В ответ получали пространные объяснения, но вопрос никак не решался.

По версии жильцов «Кандинского», поскольку по проекту дома никакого общепита на первом этаже быть не может, не оказалось и технической возможности врезать вытяжки ресторана никуда, кроме как в общий стояк воздуховода дома. Соответственно, все ароматы с кухни ресторана начали поступать в квартиры.

«Я покупала квартиру из-за удачной локации дома и потому, что в «Кандинском» живет менеджмент «Брусники». Это давало основания надеяться, что за домом будет надлежащий уход. Оказалось, я ошиблась. Мы платим огромную коммуналку и нюхаем вонь с кухни ресторана в своем правом крыле, а менеджмент «Брусники» живет в крыле левом, и им все отлично, ничем не пахнет», – рассказала «Новому Дню» хозяйка одной из квартир в доме, пожелавшая остаться инкогнито.

Возмущенные жильцы обошли с жалобами все инстанции, в том числе Роспотребнадзор, но это решить проблему не помогло – в квартирах пахло, мебель, одежда, впитывали в себя все запахи с кухни ресторана, а вокруг дома, привлеченные общепитом, периодически стали бегать крысы, жители стали замечать и тараканов.

Небольшая передышка у обитателей правого крыла «Кандинского» вышла в прошлом месяце – вонючий ресторан закрылся, спросом он не пользовался и успел принести убытки в более чем 13 млн рублей.

Однако радость была недолгой – на этом месте начали готовить к открытию новый общепит. В СМИ в начале этой недели появился анонс о том, что в элитном доме скоро начнет работать ресторан Self Edge Japanese «с аскетичным меню и свежими морепродуктами», рыбой из Атлантики и Японии.

Официальное открытие было назначено на 27 октября, но, как писали СМИ, в техническом режиме точка уже работала, о чем прекрасно были осведомлены через свою вентиляцию все те же жители «Кандинского». «Свежая рыба со всего света и несвежий запах в наших квартирах», – сетовали хозяева жилья в чате ЖК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Брусники», «ароматная» проблема в «Кандинском» действительно есть, но она решаема (хотя почему-то до этого не решалась полтора года – отмечают жильцы «Кандинского»). «О проблеме с вентиляцией в нескольких квартирах мы знаем и в данный момент решаем этот вопрос: провели ревизию канального вентилятора, восстановили герметичность воздуховодов под потолком лифтового холла. До 3 ноября завершим все необходимые работы, и проблемы с запахами больше не будет», – отметили в пиар-отделе застройщика.

Как стало известно корреспонденту «Нового Дня», накануне в чате жильцов элитного ЖК появилось сообщение, что новая точка общепита ранее 3 ноября не откроется. Пауза взята для того, чтобы не провоцировать конфликты с хозяевами правого крыла, которых в японском ресторане еще надеются видеть своими гостями. Поэтому в ближайший понедельник в Self Edge Japanese на Гоголя пройдет тест кухни – будут жарить рыбу и проверять, по-прежнему ли запах идет в квартиры ЖК «Кандинский» или проблему все-таки удалось как-то решить, что анонсировала «Брусника». Также жильцы выражают надежду на то, что если ресторан все-таки заработает, будет решен вопрос и со звуковым сопровождением – засыпать под новую версию «перуанских барабанов» первых этажам больше не хочется.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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