Тагильчанка получила тяжелые травмы в лифте жилого дома

Молодая женщина из Нижнего Тагила получила тяжелые травмы, когда заходила в лифт многоквартирного дома на улице Удовенко.

Сообщество «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте» рассказывает, что ЧП случилось еще в субботу, 21 октября. Женщина успела завезти в кабину лифта коляску с грудным ребенком, затем стала заходить сама, и тут лифт неожиданно поехал, зацепив пострадавшую. Она повисла между этажами вниз головой. «Провисела в таком положении она 35 минут. Вниз головой... У пострадавшей множественные переломы, вывихи, порванные связки и кто его знает, что еще всплывет. Девушку госпитализировали в Демидовскую больницу. Ребенок, к счастью, физически не пострадал», – сообщил подписчик паблика.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства в деятельности организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом, – ООО УК «Тепло-НТ», а также организации, обслуживающей лифтовое оборудование, – ООО «СП «Тагиллифт». Будет установлено, когда в последний раз проводилась проверка лифтового оборудования и как указанные организации реагировали на жалобы жильцов дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе прокуратуры.

В СУ СК России по Свердловской области сообщили: «Данная информация будет тщательно проверена, все обстоятельства случившегося будут установлены сотрудниками территориального отдела СК России с целью дачи ситуации объективной правовой оценки».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что с заявлением по факту данного инцидента в ОВД обратился супруг пострадавшей женщины. «У пострадавшей медработники обнаружили перелом стопы. Участковый уполномоченный полиции устанавливает, как давно коммунальные службы обслуживали лифт и кто является его собственником для принятия мер реагирования», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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