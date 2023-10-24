Минздрав рассказал о состоянии тагильчанки, травмированной лифтом

Минздрав Свердловской области рассказал, как себя чувствует жительница Нижнего Тагила, которую несколько дней назад зажало между кабиной лифта и стеной шахты.

«Пациентка прооперирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному», – сообщили в ведомстве.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось 21 октября. Молодая женщина успела завезти в кабину лифта коляску с 4-месячным ребенком, затем стала заходить сама, и тут лифт неожиданно поехал, зацепив пострадавшую. Она повисла между этажами вниз головой и провисела так больше получаса. Ее спасли соседи, которые вызвали лифтера.

Сейчас прокуратура проверяет управляющую компанию «Тепло-НТ», а также организацию, обслуживающую лифтовое оборудование, – ООО «СП «Тагиллифт». «Будет установлено, когда в последний раз проводилась проверка лифтового оборудования и как указанные организации реагировали на жалобы жильцов дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе прокуратуры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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