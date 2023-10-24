Автор фразы «Фильтруй хрюканину» стал почетным гражданином Екатеринбурга

Екатеринбургская дума присвоила звание «Почетный гражданин» еще четырем жителям города. Этим высоким статусом теперь обладают бард и худрук театра эстрады Александр Новиков, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и ректор УрГЭУ Яков Силин. Им вручат награды на торжественном собрании 18 ноября.

Таким образом, в честь 300-летия Екатеринбурга звание «Почетный гражданин» получили сразу восемь человек. Летом за заслуги перед городом были отмечены предприниматель-миллиардер Андрей Симановский, гендиректор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель гимназии № 9 Сергей Москвин.

Согласно положению, почетные граждане Екатеринбурга получают ежемесячные выплаты по два прожиточных минимума из бюджета, а также имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и существенные льготы при оплате услуг ЖКХ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»