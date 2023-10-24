российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 03:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Автор фразы «Фильтруй хрюканину» стал почетным гражданином Екатеринбурга

Екатеринбургская дума присвоила звание «Почетный гражданин» еще четырем жителям города. Этим высоким статусом теперь обладают бард и худрук театра эстрады Александр Новиков, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и ректор УрГЭУ Яков Силин. Им вручат награды на торжественном собрании 18 ноября.

Таким образом, в честь 300-летия Екатеринбурга звание «Почетный гражданин» получили сразу восемь человек. Летом за заслуги перед городом были отмечены предприниматель-миллиардер Андрей Симановский, гендиректор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель гимназии № 9 Сергей Москвин.

Согласно положению, почетные граждане Екатеринбурга получают ежемесячные выплаты по два прожиточных минимума из бюджета, а также имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и существенные льготы при оплате услуг ЖКХ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,