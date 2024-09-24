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Вторник, 24 сентября 2024, 10:23 мск

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Почетным гражданам Екатеринбурга повысили ежемесячные выплаты

Почетным гражданам Екатеринбурга повысили размер ежемесячных выплат. Такое решение приняла сегодня городская дума.

Выплаты увеличили с двух до трех региональных прожиточных минимумов. Таким образом, теперь почетные граждане будут получать 45 894 рублей в месяц.

Как уже сообщал «Новый День», в 2024 году почетным гражданином стал 100-летний ветеран Жорж Токарев.

В юбилейном 2023 году дума присвоила звание «Почетный гражданин» восьмерым екатеринбуржцам. Этим высоким статусом обладают бард и худрук театра эстрады Александр Новиков, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ректор УрГЭУ Яков Силин, предприниматель-миллиардер Андрей Симановский, гендиректор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель гимназии № 9 Сергей Москвин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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