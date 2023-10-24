В Первоуральской школе выявлена вспышка стригущего лишая

В Первоуральске выявлена вспышка микроспории (стригущего лишая) среди учащихся школы № 1.

Подписчики сообщества «Дети Первоуральска» «ВКонтакте» рассказывают, что случаи заражения выявлены на улицах Вайнера, Строителей, Ульяны Громовой.

В управлении образования Первоуральска сообщили, что завтра, 25 октября, школа № 1 закрывается на один день для санитарной обработки в связи с регистрацией шести случаев микроспории. «Обработана будет сама школа и школьный автобус. На этот период образовательный процесс в школе будет переведен на дистанционный режим. Все делается для сохранения здоровья детей и предотвращения нового распространения», – рассказали в управлении.

Первоуральск, Евгения Вирачева

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