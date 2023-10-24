Подхватившие стригущий лишай школьники заразились от животных

В Роспотребнадзоре рассказали, как могли заразиться микроспорией (стригущим лишаем) первоуральские школьники.

«При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что заболевшие проживают в частном секторе, имели контакт с домашними животными и уличными кошками. Случаев заражения детей внутри школьного коллектива нет», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Всего с начала учебного года в школе № 1 зарегистрировано 7 случаев микроспории. После выявления каждого случая в школе проводились дезинфекционные мероприятия. На 25 октября также запланированы дезработы.

Санитарные врачи напоминают правила профилактики микроспории:

– нельзя трогать уличных животных;

– нельзя пускать домашних животных (особенно кошек и собак) в постель;

– после игры с домашними животными следует сразу же вымыть руки теплой водой с мылом;

– нужно осматривать домашних животных на признаки лишая, в том числе и тех, которые не контактируют с дикими;

– недопустимо пользоваться чужими расческами, носовыми платками, надевать на себя чужую одежду.

Первоуральск, Елена Владимирова

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