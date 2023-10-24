В Свердловской области требуют замены порядка 1500 лифтов старше 25 лет

В Свердловской области существуют сложности с заменой старых лифтов в тех домах, жильцы которых собирают взносы за капремонт на спецсчетах. Этот вопрос был поднят сегодня на пленарном заседании областного заксо.

Как рассказал председатель комитета по жилищной политике и развитию инфраструктуры Валентин Лаппо, в домах, жильцы которых платят взносы в фонд капремонта, удалось выйти на нормативное содержание лифтового хозяйства – лифты, отслужившие 25 лет, меняются в плановом режиме. «Что касается домов, где жильцы аккумулируют взносы за капремонт на спецсчетах, у нас есть существенное отставание. Порядка полутора тысяч лифтов требуют замены, – заявил Лаппо. – Для этого требуется выделение дополнительных средств, в том числе из областного бюджета. Каждый год наш комитет обозначает эту проблему. В этом году тоже будем настаивать на увеличении финансирования бюджета на замену лифтов, не менее чем 500 млн рублей. Это приблизит решение вопроса».

Как уже писал «Новый День», сегодня стало известно о том, что жительница Нижнего Тагила серьезно пострадала, когда ее зажало в лифте. В ситуации разбираются полиция, прокуратура и СК. По неофициальным данным, лифт давно был неисправен, но уполномоченные организации на жалобы жильцов не реагировали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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