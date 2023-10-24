Областной суд отказался смягчить наказание водителю «бешеной Хонды»

Свердловский областной суд оставил в силе наказание Владимиру Пузыреву, осужденному в 2020 году за умышленный наезд на пешеходов. Заключенный подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении и получил отказ в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Пузырев обжаловал это постановление в областном суде, но безуспешно.

В ноябре 2018 года осужденный стал виновником ДТП на улице Фурманова. Пузырев управлял автомобилем «Хонда» и на большой скорости выехал на тротуар, где сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Все трое пострадавших получили тяжелые травмы. Водитель пытался оправдаться тем, что якобы перепутал педали. Потом он выдвинул версию об эпилептическом припадке. Как выяснилось, в августе 2018-го Верх-Исетский районный суд лишил Пузырева прав из-за болезни. Но он прошел медкомиссию, умолчав о состоянии здоровья, и получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Пузырева виновным по двум уголовным статьям: п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением насилия) и п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лиц). Водитель «бешеной Хонды» (как его прозвали в СМИ) был приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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