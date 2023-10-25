Екатеринбург покрылся наледью. Гаишники и прокуратура обследуют улицы

Ночью в Екатеринбурге похолодало, и на автодорогах и тротуарах образовалась наледь.

По сообщению областного УГИБДД, к 8:00 утра дорожные службы администрации города не успели посыпать ее антигололедной смесью. «Госавтоинспекция неоднократно предупреждала ответственных лиц за своевременную организацию работы в данном направлении», – отметили в ГИБДД.

Главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов направил своих сотрудников обследовать состояние улично-дорожной сети Екатеринбурга и области, принять соответствующие меры реагирования. К проведению выездных мероприятий присоединятся представители прокуратуры.

Автомобилистов призвали двигаться на пониженных скоростях, исключить резкие перестроения и торможения. Пешеходам надо надевать обувь с противоскользящей подошвой и обязательно убеждаться в безопасности перехода улицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»