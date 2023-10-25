В Екатеринбурге за утро случилось 54 аварии

Утренний гололед на дорогах в Екатеринбурге спровоцировал «день жестянщика». Как сообщили «Новому Дню» в городской Госавтоинспекции, с полуночи до 12 часов дня было зарегистрировано 54 ДТП. В авариях нет пострадавших, только помятые машины.

Накануне в Екатеринбурге несколько часов шел мокрый снег, а ночью существенно похолодало. В результате на 8 часов утра городские дорожные службы не успели обработать улицы антигололедными реагентами.

Автомобилистам рекомендуется сегодня передвигаться на пониженных скоростях, исключить резкие перестроения и торможения. Пешеходам лучше надеть обувь с противоскользящей подошвой и быть осторожными на улице.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»