В Екатеринбурге высадили яблоневую аллею в честь первого космонавта города

В Екатеринбурге появилась яблоневая аллея в честь екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева. Около 40 деревьев высадили возле школы № 64, где учился будущий герой России. Аллея будет пополняться новыми растениями, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сергей Прокопьев стал первым космонавтом из Екатеринбурга. Он родился в 1975 году в Свердловске и до 17 лет жил в родном городе. Учась в школе, Сергей увлекался спортом и получил первый разряд по подводному плаванию. А затем поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище.

До поступления в отряд космонавтов Сергей Прокопьев служил военным летчиком, подполковником запаса. В первую космическую миссию екатеринбуржец отправился в июне 2018 года и провел на МКС более 196 суток. Второй полет в космос состоялся в сентябре 2022 года и завершился лишь 27 сентября 2023 года. Сергей Прокопьев пробыл на орбите Земли 370 суток 21 час 22 минуты, что стало самым длительным полетом по программе МКС. За время двух миссий екатеринбургский космонавт совершил восемь выходов в открытый космос.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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