300 фактов о Екатеринбурге. Первый горожанин, побывавший в космосе

Факт № 78. Екатеринбург как промышленный мегаполис давно и прочно связан с космической отраслью, но уроженец города побывал на орбите Земли только в 2018 году. Первым космонавтом Екатеринбурга стал герой России Сергей Прокопьев. Он родился в Свердловске в 1975 году, окончил среднюю школу № 64, а затем поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище.

«Мечта о поступлении в отряд космонавтов была еще с детства. Я знал, что один из вариантов осуществить ее – это стать военным летчиком. Прослужив в ВВС 18 лет и став командиром отряда стратегических ракетоносцев, я не оставил мысль о космосе. Я готовился использовать свой шанс, если он представится. В 2010 году мне сообщили, что открыт новый набор в отряд – хочешь попробовать себя? Конечно, я согласился, потому что это интересно, это была моя мечта, хотя и сомневался немного: к этому времени я уже оперился как командир, профессионал. Все-таки я был участником парада над Красной площадью, на Ту-160, боевые награды есть», – рассказывал Сергей Прокопьев «Новому Дню» в 2015 году.

После жесткого отбора и восьми лет упорных тренировок Прокопьева назначили командиром корабля «Союз МС-09». С июня по декабрь 2018 года он находился в космической экспедиции на МКС и позже поделился своими впечатлениями с екатеринбуржцами. В сентябре 2022 года Сергей Прокопьев отправился во второй космический полет. Он пробудет на орбите Земли целый год – его возвращение запланировано в конце сентября 2023 года. Сейчас на счету Прокопьева три выхода в открытый космос общей длительностью 21 час 56 минут. Но уже 19 апреля космонавт из Екатеринбурга совершит четвертый выход в околоземное пространство. Несмотря на занятость, Сергей Прокопьев успевает участвовать в жизни города. Например, недавно он записал озвучку для екатеринбургского метрополитена.