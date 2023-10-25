Движение транспорта в Камышловском районе восстановлено

Движение транспорта по Тюменскому тракту в Камышловском районе восстановлено, сообщили в пресс-службе УГИБДД.
Напомним, утром 25 октября было ограничено движение для всех видов транспорта со 149-го по 156-й км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень (Р-351) в Камышловском районе в сторону Екатеринбурга.
Камышлов, Елена Владимирова
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