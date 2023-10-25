Тюменская трасса перекрыта в районе Камышлова (ФОТО)

УГИБДД Свердловской области перекрыло движение для всех видов транспорта со 149-го по 156-й км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень (Р-351) в Камышловском районе в сторону Екатеринбурга.

Как сообщили в ведомстве, эти вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения.

Напомним, сегодня частично перекрыли автодорогу Ревда – Дегтярск – Курганово на участке с 1 км + 850 м по 31 км + 950 м, она закрыта для грузовых автомобилей и автобусов из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Камышлов, Елена Владимирова

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