Гаишники отчитали дорожников по итогам «дня жестянщика»

В УГИБДД по Свердловской области заявили, что дорожные службы снова оказались не готовы к осадкам в виде снега и появлению гололеда.

«На территории Свердловской области с приближением зимнего периода наблюдается смена температурного режима в сопровождении осадков, что способствует образованию скользкости на дорожном покрытии и создает условия для совершения ДТП. При этом дорожные службы по-прежнему не в состоянии прогнозировать зимнюю скользкость и оперативно реагировать на обеспечение требуемых сцепных качеств покрытия проезжей части, видимость дорожной разметки, а также расчистку тротуаров и пешеходных дорожек», – сообщает пресс-служба ГИБДД.

Только за 25 октября Госавтоинспекция выдала более полусотни рекомендаций по соблюдению обязательных требований в части содержания дорог.

С 23 октября до вечера 25 октября в Свердловской области из-за гололеда случилось 5 ДТП, в которых один человек погиб, 7 получили травмы, один из них – ребенок.

«На сегодняшний день профилактическая работа по обработке покрытия проезжей части при ожидании снегопада и метелей, с возможным образованием на покрытии снежного наката на улично-дорожной сети города Екатеринбурга и области не осуществляется должным образом», – резюмируют в ГИБДД.

В Управлении автомобильных дорог Свердловской области заявили, что с 16:00 25 октября на борьбу с гололедом вышли 80 комбинированных дорожных машин, 9 автомобилей с отвалом, 12 автогрейдеров, 9 единиц другой техники.

Сегодня, 26 октября, почти на всей территории Свердловской области наблюдается небольшой снегопад. «Ограничений движения на региональных дорогах, связанных с состоянием полотна, нет», – отметили в департаменте информполитики.

Напомним, накануне из-за гололеда временно ограничивали движение на трассах возле Камышлова и Ревды. Сейчас оно открыто.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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