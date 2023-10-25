Из-за гололеда трассу Ревда – Дегтярск – Курганово закрыли для автобусов и грузовиков

В Свердловской области частично перекрыта автодорога Ревда – Дегтярск – Курганово на участке с 1 км + 850 м по 31 км + 950 м.

Как сообщили в УГИБДД, дорога закрыта для грузовых автомобилей и автобусов из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Напомним, 23 октября на 8-м км этой автодороги столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль «Рено Логан». В результате аварии получили травмы три пассажира иномарки, впоследствии одна из пострадавших скончалась.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»