Движение на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово открыто

Управление ГИБДД Свердловской области сообщило о снятии частичных ограничений в движении транспорта на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово с 1 км +850 м по 31 км +950 м.
«Движение транспорта восстановлено в полном объеме», – заявили в ведомстве.
Напомним, накануне утром дорога была закрыта для грузовых автомобилей и автобусов из-за неудовлетворительного состояния покрытия после снегопадов.
Ревда, Елена Владимирова
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