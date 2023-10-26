Движение на трассе Ревда – Дегтярск – Курганово открыто

Управление ГИБДД Свердловской области сообщило о снятии частичных ограничений в движении транспорта на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово с 1 км +850 м по 31 км +950 м.

«Движение транспорта восстановлено в полном объеме», – заявили в ведомстве.

Напомним, накануне утром дорога была закрыта для грузовых автомобилей и автобусов из-за неудовлетворительного состояния покрытия после снегопадов.

Ревда, Елена Владимирова

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