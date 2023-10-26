Из-за гололеда перекрыта дорога в Красноуфимском районе (ФОТО)

Госавтоинспекция Свердловской области частично ограничила движение транспорта на участке автодороги Ачит – Месягутово с 41 по 82 км (от п. Натальинск до д. Большая Тавра Красноуфимского района).

«Ограничения вводятся в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части дороги, а именно с гололедицей», – пояснили в ГИБДД. Трассу откроют, когда дорожные службы приведут ее в порядок.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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