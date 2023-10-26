Движение в Красноуфимском районе восстановлено (ФОТО)

Движение транспорта на участке автодороги Ачит – Месягутово с 41 по 82 км (от п. Натальинск до д. Большая Тавра Красноуфимского района) восстановлено, сообщили в областном УГИБДД.

На фотографии представлено состояние проезжей части после обработки дорожными службами.

Напомним, участок дороги был закрыт для транспорта сегодня утром.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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