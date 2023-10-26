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Суббота, 28 октября 2023, 02:17 мск

Новости Екатеринбург

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Неизвестные повредили медиаэкран на Вайнера

Неизвестные повредили медиаэкран на улице Вайнера. «Их личности устанавливаются», – сообщил телеграм-канал «Медиаэкран на Вайнера».

Вчера экран не работал, пока неизвестно, будет ли работать сегодня. Напомним, экран установили на Вайнера в подарок на 300-летие Екатеринбурга, однако недавно после скандала со львом дарители решили разобрать конструкцию, но после голосования все же оставили подарок на месте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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