Вслед за львом с Вайнера могут убрать медиафасад – решение за горожанами

Компания «Сима-ленд» собирается демонтировать медиафасад, установленный перед Днем города на улице Вайнера, если горожане проголосуют за это. В телеграм-канале проводят соответствующий опрос, но пока большинство (на момент публикации новости более 70%) за то, чтобы фасад остался.

Напомним, в ночь на субботу представители «Сима-ленда» демонтировали и увезли с Вайнера льва с золочеными гривой и тестикулами. Перед этим одни горожане создали петицию, чтобы скульптуру удалили, другие – фотографировались с арт-объектом, в том числе чтобы побороться за приз, объявленный компанией Андрея Симановского на лучший снимок со львом (за первое место обещали 30 тысяч рублей).

Отметим, медиафасад был анонсирован как подарок Екатеринбургу на 300-летие. «Да, мы решили убрать медиаэкран, подаренный от всей души на день рождения Екатеринбурга. Лишь бы он не ссорил горожан. Но оказалось, что огромное количество людей хочет, чтобы он остался. Ведь благодаря медиаэкрану улица Вайнера преобразилась: стала одной из самых красивых улиц страны и точкой притяжения для екатеринбуржцев и гостей города», – гласит пост в телеграме «Сима-ленда».

Екатеринбург, Елена Сычева

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