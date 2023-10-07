С улицы Вайнера убрали льва с позолоченной мошонкой

На улице Вайнера сегодня ночью демонтировали скульптуру льва с позолоченной гривой и тестикулами. Достопримечательность простояла на главной пешеходной улице Екатеринбурга всего два дня.

Напомним, пластиковый лев с окрашенными гениталиями вызвал споры среди горожан. Активисты составили петицию с требованием убрать скульптуру, которая, по их мнению, портит архитектурный облик улицы Вайнера.

Известно, что скульптура льва стала подарком от организаторов медиаэкрана на Вайнера – компании «Сима-Ленд». Утром в телеграм-канале компании опубликовали пост о судьбе пластикового льва: «Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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