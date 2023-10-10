Владельцы медиаэкрана на Вайнера объявили большинство противников ботами

Компания «Сима-Ленд» подвела итоги голосования по поводу судьбы медиаэкрана на улице Вайнера. Там сообщили, что противников набралось 7% (на момент остановки голосования их было порядка 35%), а все остальные, нажавшие кнопку за то, чтобы убрать экран, – это боты.

«К большому сожалению, наши IT-специалисты заметили, что в определенный момент к голосованию были подключены боты! Поэтому было принято решение приостановить опрос! Мы считаем, что процент людей, проголосовавших против медиаэкрана, – реальные люди! А именно ~ 7% из всего количества», – отметили представители компании.

Там не уточнили, будут ли в итоге демонтировать экран. Напомним, он появился в августе, тогда в «Сима-Ленде» сообщали, что это подарок городу на 300-летие. Но после того как на прошлой неделе им пришлось демонтировать льва с золотыми тестикулами, установленного на Вайнера же, из-за негативной реакции людей, в «Сима-Ленде» заявили, что уберут и медиаэкран, которым также недовольны часть горожан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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