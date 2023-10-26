В Екатеринбургской думе хотят ужесточить наказание за прогулы

Екатеринбургские депутаты могут досрочно лишиться мандата, если будут прогуливать заседания думы без уважительной причины в течение шести месяцев. Такая поправка содержится в проекте редакции устава Екатеринбурга. Документ внесен на рассмотрение городской думы.

Отзыв депутатского мандата регулируется статьей 47 городского устава. Сейчас досрочное прекращение полномочий наступает в следующих случаях: отставка по собственному желанию, обвинительный судебный приговор, признание недееспособности, выезд за пределы РФ на постоянное место жительство, занятие должности, несовместимой со статусом депутата, призыв на военную службу, смерть депутата, досрочный роспуск городской думы. Кроме того, депутат может лишиться мандата из-за грубых нарушений в декларации о доходах – если так решат его коллеги в думе.

Тема борьбы с прогульщиками впервые возникла в Екатеринбургской думе в 2017 году. Тогда депутат Евгений Боровик полгода отсутствовал на заседаниях и не отвечал на звонки. Депутаты хотели ввести систему штрафов и лишать прогульщиков депутатской компенсации, которая выплачивается из бюджета. Но проект так и не был одобрен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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