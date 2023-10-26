В Верхней Пышме и Среднеуральске введут единый пересадочный тариф

Свердловский минтранс подтвердил закрытие автобусных маршрутов №108 и №111, следующих из Верхней Пышмы и Среднеуральска в Екатеринбург. По словам чиновников, из-за пробок эти автобусы ходили нерегулярно и не выполняли необходимое количество рейсов. Взамен отменных маршрутов жителям городов-спутников предлагают перейти на пересадочный тариф «автобус + трамвай» по Е-карте.

Межмуниципальные автобусные маршруты №108 и №111 отменят в начале ноября 2023 года. Вместо них появятся два новых кольцевых маршрута, которые будут подвозить жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска к трамваю № 333. Здесь задействуют автобусы большой и средней вместимости, рассчитанных на 108 и 41 пассажира. К февралю 2024 года власти обещают запустить в Верхней Пышме еще пять новых автобусов большей вместимости.

Еще один вариант пересадки: с автобуса на электричку «Орлан». Для этого рядом с музеем автомобильной техники УГМК поставят еще одну остановку. «В настоящий момент прорабатывается стыковка расписания электрички и регулярных автобусных маршрутов № 1, 110 и 116, чтобы сократить время на пересадку. Также рассматривается возможность организации дополнительной остановки «Орлана» на станции «Сортировочная» в Екатеринбурге», – сообщили в областном департаменте информационной политики.

Вместе с изменением схемы движения общественного транспорта будет введен специальный пересадочный тариф по «Е-карте». Как уверяют власти, оплата проезда станет дешевле. Например, сейчас билет на автобус № 111 от Среднеуральска до Екатеринбурга стоит 66 рублей. Пересадочный тариф (автобус + трамвай) составит 60,5 рублей. В Верхней Пышме стоимость проезда снизится с 56,5 до 52 рублей при использовании пересадочного тарифа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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