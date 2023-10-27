С начала года в Екатеринбурге заменили 191 лифт

Отслужившие свой век лифты в многоквартирных домах Екатеринбурга заменяют планово. С начала этого года был установлен 191 новый подъемный механизм, к концу декабря их количество возрастет до 223.

Об этом рассказал начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин в эфире радиостанции «Город FM 107,6». По его словам, на данный момент прирост лифтов, которые отслужили 25 лет, составляет от 120 до 140 в год.

Сегодня в Екатеринбурге – более 13 тысячи лифтов. На 1 января текущего года лифтов, которые прослужили 25 лет, – 913. Замена их идет поэтапно. Уже сформированы заявки на участие в программе и на замену порядка 300 лифтов в следующем году. Реализация будет зависеть от финансирования, предусмотренного в муниципальном и региональном бюджетах.

За безопасность лифтов в первую очередь отвечает управляющая организация, которая обязана заключить договор по обслуживанию и содержанию лифтов со специализированной организацией. Специалисты организации в соответствии с регламентом проводят различные виды осмотров, которые проходят ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в лифте многоэтажного дома в Нижнем Тагиле пострадала женщина. Она успела завезти в кабину лифта коляску с 4-месячным ребенком, затем стала заходить сама, и тут лифт неожиданно поехал, зацепив пострадавшую. Она повисла между этажами вниз головой и провисела так больше получаса. Ее спасли соседи, которые вызвали лифтера. В областном минздраве рассказали, что пациентка прооперирована. Возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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