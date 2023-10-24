Возбуждено уголовное дело из-за травмирования женщины в лифте

Из-за ЧП с лифтом в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК России.

Напомним, ЧП случилось 21 октября. Молодая женщина успела завезти в кабину лифта коляску с 4-месячным ребенком, затем стала заходить сама, и тут лифт неожиданно поехал, зацепив пострадавшую. Она повисла между этажами вниз головой и провисела так больше получаса. Ее спасли соседи, которые вызвали лифтера.

В областном минздраве рассказали, что пациентка прооперирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Сейчас прокуратура проверяет управляющую компанию «Тепло-НТ», а также организацию, обслуживающую лифтовое оборудование, – ООО «СП «Тагиллифт».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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