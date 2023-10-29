В Свердловской области кроссовер столкнулся с грузовиком

На 349 км автотрассы «Пермь-Екатеринбург» столкнулись «Рено Сандеро» и «КамАЗ», который осуществлял дорожные работы.

По данным пресс-службы ГИБДД, водителю кроссовера сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины столкновения выясняются.

ГИБДД по Свердловской области напоминает об ухудшении погодных условий на территории региона и просит водителей быть еще аккуратнее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»