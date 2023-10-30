Пермскую трассу частично перекрыли из-за снегопадов

В понедельник, 30 октября, ГИБДД частично перекрыла пермскую трассу.

Движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на участке трассы Р-242 со 160 по 352 км в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом, метелью и ограниченной видимостью. Проехать нельзя от Красноуфимского района и до Екатеринбурга.

Отметим, вчера движение также перекрывали на несколько часов, но ближе к ночи ограничения были сняты.

«Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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