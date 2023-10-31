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Вторник, 31 октября 2023, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

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На уральские дороги снова выпал снег. Движение не перекрывали

В ночь на 31 октября в западной, юго-западной, центральной и восточной частях Свердловской области вновь прошел снегопад.

Как сообщает областное управление автодорог, ночью на трассы вышли 262 единицы техники, в том числе 190 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом, 31 автогрейдер и 20 других видов техники. Использовано 4258 кубометров пескосоляной смеси. Дорожная техника продолжает работать до полного устранения гололеда.

Новых ограничений движения на региональных автодорогах не вводились.

В ГИБДД добавляют, что все ограничения, ранее введенные на автодороге Пермь – Екатеринбург, сняты. Движение транспорта восстановлено в полном объеме.

Сообщить о неубранных участках автотрасс можно по телефону круглосуточной дорожной службы (343) 261-79-83.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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