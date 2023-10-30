За сутки на Урале выпало 10 см снега

В последние сутки по Свердловской области прошли сильные снегопады. Высота снежного покрова достигла 10 сантиметров.

Как сообщили в ДИПе, дорожные службы работают в усиленном режиме. На линию вечером вышло 212 единиц техники, из них 152 комбинированных дорожных машин, 25 автогрейдеров и 35 автомобилей с отвалом. Для борьбы с гололедом израсходовано 250 тонн песка и 6520 тонн пескосоляной смеси.

Сейчас на дорогах продолжают бороться с последствиями снегопада 232 снегоуборочных машины.

Снегопады прогнозируются до 4 ноября.

Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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