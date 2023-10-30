За сутки на Урале выпало 10 см снега

В последние сутки по Свердловской области прошли сильные снегопады. Высота снежного покрова достигла 10 сантиметров.
Как сообщили в ДИПе, дорожные службы работают в усиленном режиме. На линию вечером вышло 212 единиц техники, из них 152 комбинированных дорожных машин, 25 автогрейдеров и 35 автомобилей с отвалом. Для борьбы с гололедом израсходовано 250 тонн песка и 6520 тонн пескосоляной смеси.
Сейчас на дорогах продолжают бороться с последствиями снегопада 232 снегоуборочных машины.
Снегопады прогнозируются до 4 ноября.
Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube