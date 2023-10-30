«Ни техники, ни дворников, никого нигде нет», – екатеринбуржцы недовольны чисткой дорог (ФОТО, ВИДЕО)

Недовольство екатеринбуржцев работой дорожных служб растет пропорционально количеству скопившегося на улицах мегаполиса снега: сегодня горожане рассказали «Новому Дню», как переживают последствия снегопада.

Последствия снегопада в Екатеринбурге

Как ранее сообщал «Новый День», вчера вечером на линию вышло 212 единиц техники, из них 152 комбинированных дорожных машин, 25 автогрейдеров и 35 автомобилей с отвалом. Сейчас на дорогах продолжают бороться с последствиями снегопада 232 снегоуборочных машины. Однако горожане отмечают, что ни одной из этих единиц они не заметили.

«Налоги платим за то, чтобы убирались, а ничего не происходит», – говорят екатеринбуржцы. Многие признаются, что сами берут лопаты и убирают снег. Люди жалуются на грязные джинсы и обувь.

Напомним, за выходные в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. Снегопады прогнозируются до 4 ноября. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, особое внимание нужно уделить очистке остановочных комплексов и тротуаров, чтобы пешеходы могли комфортно перемещаться по улицам.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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