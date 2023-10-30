За выходные из Екатеринбурга вывезли 3000 тонн снега

За выходные в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков. Из города вывезли 3000 тонн снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На выходных в городе прошел снег – за двое суток выпало более 10 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы. Со второй половины текущей недели, по прогнозам синоптиков, начнется потепление. До этого момента необходимо убрать весь выпавший снег, иначе он превратится в воду, а затем – в наледь. Особое внимание нужно уделить очистке остановочных комплексов и тротуаров, чтобы пешеходы могли комфортно перемещаться по улицам», – сказал вице-мэр Алексей Бубнов.

За выходные, 28 и 29 октября, на уборку города вышли 505 единиц техники и 939 дорожных рабочих. В борьбе с наледью специалисты служб благоустройства использовали около 279 тонн реагентов и 57 тонн песка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»