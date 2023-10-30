Упавший в люк школьник лежит в реанимации на ИВЛ

Екатеринбургский школьник, который на прошлой неделе упал в открытый люк, все еще в реанимации.

«Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Пациент находится на ИВЛ. Проводится курс интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическом отделении. Ежедневно делаются перевязки в рамках лечения ожоговой болезни», – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, ЧП случилось в четверг, 26 октября, около 20:30 у дома № 46 по ул. 40 лет Октября. 14-летний школьник упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил серьезные ожоги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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