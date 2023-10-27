Школьник не заметил люк и упал в кипяток (ФОТО)

В Екатеринбурге 14-летний школьник не заметил люк на тротуаре и упал в кипяток.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ЧП случилось в четверг, 26 октября, около 20:30 у дома № 46 по ул. 40 лет Октября. Подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил серьезные ожоги.

На помощь мальчику бросился увидевший произошедшее водитель такси. Проезжавшая мимо бригада скорой помощи, заметив ребенка, оказала ему первую помощь и доставила его в больницу.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. Устанавливается принадлежность коммунальных сетей», – отметили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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