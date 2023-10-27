Упавший в колодец школьник находится в реанимации с ожогами 55% тела

Подросток, упавший вчера вечером в коллектор с кипятком, находится ДГКБ № 9 в тяжелом состоянии.

«Ребенок доставлен в ДГКБ № 9 . В данный момент находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55% площади тела. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Решается вопрос о проведении операции», – сообщили в пресс-службе областного минздрава.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или продажа товаров, а также выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей».

По версии следствия, вчера вечером подросток с приятелем гуляли по улице 40 лет Октября и зашли в один из дворов. Они увидели два канализационных колодца – без крышек, но накрытые остекленными рамами. На одну из этих рам пострадавший подросток встал, и под тяжестью его веса стекло треснуло.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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