Упавшему в колодец с кипятком школьнику компенсируют затраты на лечение и возместят моральный ущерб

Семья 14-летнего мальчика, который прошлой осенью упал в колодец с горячей водой, заключила мировое соглашение с АО «ЕТК» и АО «Орджоникидзевская УЖК».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по условиям соглашения АО «ЕТК» компенсирует семье стоимость необходимого ребенку санаторно-курортного лечения в специализированном центре реабилитации и расходы на лекарства в размере 40 тыс. рублей. Также АО «ЕТК» и АО «Орджоникидзевская УЖК» обязуются выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось вечером 26 октября 2023 года на улице 40 лет Октября. Подросток гулял со своим другом и увидел во дворе два канализационных колодца – без крышек, но накрытые остекленными рамами. На одну из этих рам пострадавший подросток встал, и под тяжестью его веса стекло треснуло. На помощь мальчику бросился увидевший произошедшее водитель такси. Проезжавшая мимо бригада скорой помощи доставила его в больницу. «Ребенок доставлен в ДГКБ № 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55% площади тела», – сообщили на следующий день в пресс-службе областного минздрава. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или продажа товаров, а также выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube