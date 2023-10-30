Коммунистам не разрешили демонстрацию 7 ноября

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило КПРФ проводить демонстрацию в честь 7 ноября.

«В целях соблюдения баланса интересов общества и государства, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц, проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 на территории Свердловской области ограничено», – говорится в ответе министерства на заявку коммунистов.

Напомним, активисты КПРФ планировали сначала пройти колонной от Главпочтамта до площади 1905 года, а потом провести митинг у памятника Ленину. Заявленное число участников – до 400 человек. Цель – празднование 106-й годовщины со дня Великой Октябрьской социалистической революции, выражение протеста против социально-экономической политики властей и пенсионной реформы, в поддержку Донбасса и честных выборов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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