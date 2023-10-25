Свердловские коммунисты подали заявку на демонстрацию 7 ноября

Свердловские коммунисты подали в министерство общественной безопасности региона уведомление о проведении 7 ноября праздничной демонстрации и митинга.

Как следует из документа, активисты КПРФ планируют сначала пройти колонной от Главпочтамта до площади 1905 года, а потом провести митинг у памятника Ленину. Заявленное число участников – до 400 человек. Цель – празднование 106-й годовщины со дня Великой Октябрьской социалистической революции, выражение протеста против социально-экономической политики властей и пенсионной реформы, в поддержку Донбасса и честных выборов. Ответ из министерства пока не поступил.

Какие шествия и митинги состоятся в Екатеринбурге 4 ноября, в День народного единства – пока неизвестно. В «Единой России» корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что пока информации об этом нет. В свердловском отделении «СРЗП» сказали, что в этот день традиционно проводятся внутрипартийные праздничные мероприятия, начиная от школьных уроков с участием депутатов и общественников и заканчивая партийными форумами и конференциями. «Яблоко» никаких акций не планирует: «Не наш праздник».

Напомним, в ноябре 2022 года в регионе действовали ограничения на проведение массовых уличных мероприятий в связи с введенным с 19 октября уровнем базовой готовности в Свердловской области. «Львиная доля сил правопорядка направлена на защиту жизненно важных объектов, общественного порядка и безопасности. Отвлекать силовиков от важной работы на митинги и гуляния – не самое подходящее решение в текущих условиях», – заявляли в МОБе. При этом большинство политических партий и общественников год назад сами отказались от проведения уличных акций по случаю Дня народного единства. Однако в Екатеринбурге был согласован массовый крестный ход.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»