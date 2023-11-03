Кулачные бои, мультикультурные фестивали и бесплатные выставки – что посмотреть в День народного единства в Екатеринбурге

День народного единства окончательно превратился в мультикультурный праздник без политических акций. В Екатеринбурге 4 ноября на десятках площадок пройдут фестивали, концерты и выставки, при этом не будет никаких партийных митингов и шествий. Пройдет только ежегодный крестный ход в честь Казанской иконы Богоматери. Рассказываем, где культурно отметить День народного единства в уральской столице.

Свердловский областной дворец народного творчества

С 12:00 здесь начнут работу этнографические площадки, где можно познакомиться с традиционными костюмами, предметами быта, национальной кухней, обычаями и традициями разных народов. Гостей также ждет музыкальный марафон «Песни и танцы народов России», выставка-дефиле «Нарядная Россия» и поэтическая встреча «О России – с любовью!», на которой прозвучат стихи на русском, татарском, башкирском, марийском, удмуртском, чувашском, мордовском, чеченском, осетинском и якутском языках.

В 14:00 в большом зале начнется праздничный концерт «Народов много – Родина одна!». Среди участников – Уральский русский народный хор, вокальный коллектив Свердловской музкомедии Non Solo и другие исполнители. Концерт будет транслироваться на онлайн-канале Свердловского государственного областного Дворца народного творчества.

Парк «Таганская слобода»

В 11:00 в парке начнется праздничное Дмитриевское гуляние в рамках Всероссийского фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев День». Для гостей устроят силовые состязания, кулачные бои, соревнования по традиционной уральской борьбе на опоясках, а в завершение состоится «стенка на стенку». Фестиваль продолжится концертом в Свердловском музыкальном училище с участием коллективов Rus TradEns, «Ромода» и Ульяны Карловой. Начало – в 16:00.

Свердловская филармония

В 18:00 здесь состоится концерт «Достояние Родины». В исполнении симфонического хора прозвучат русские, украинские, белорусские, грузинские, армянские, татарские народные песни. Трансляцию можно смотреть в соцсетях Свердловской филармонии.

Уральский центр народного искусства имени Родыгина

В 16:00 в центре начнется народный праздник «Уральская вечора». Здесь будет работать ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества народов Урала, выступит ансамбль русской песни «Раздолье», на интерактивной программе «Хороводы России» гости поиграют в народные игры. В 18:00 в большом зале состоится выступление Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа».

Свердловская детская филармония

В 15:00 состоится фестиваль хореографических коллективов «Россия – разная, Россия – единая!». Среди участников – танцевальные коллективы Московской области, Краснодарского края, Республики Удмуртия, Всероссийского детского центра «Орленок», Белгорода, Магнитогорска, Дзержинска, Орла и Екатеринбурга.

Свердловская областная библиотека имени Белинского

4 ноября в библиотеке пройдут экскурсии по действующим выставкам, среди них – «Дагестан – сердце поэта», посвященная поэту Расулу Гамзатову. Посетители прочитают самые проникновеннее стихи автора, посвященные Дагестану, и узнают больше об искусстве и фольклоре народов Каспия.

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»

Музей-парк 4 ноября традиционно открывает двери для всех посетителей. Экспозиции можно бесплатно посетить с 11:00 до 22:00. Начиная с 16:00 пройдут экскурсии по новой выставке «От завода к столице Урала», посвященной 300-летию Екатеринбурга

Музей истории и археологии Урала

В честь праздника здесь будет бесплатный вход 4 и 5 ноября. Посетители увидят все экспозиции музея и узнают об уральской археологии, истории и этнографии. Также пройдут четыре бесплатные экскурсии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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