На севере Свердловской области потерялись туристы во время сплава по реке

В Свердловской области пропали туристы во время сплава по реке Вижай. В туристической группе пять человек. Накануне утром они должны были выйти к поселку, но до сих пор не объявились. Пропавших ищут полицейские и спасатели.

Подробности сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, 26 октября около 11:00 туристическая группа из пяти человек выдвинулась в поселок Тахта, чтобы совершить сплав по реке. Им предстояло преодолеть по воде около 50 километров. По плану, туристы должны были добраться до поселка Вижай к 10 часам утра 30 октября, но этого не произошло. Сообщение о пропаже людей поступило в дежурную часть полиции Ивделя через ЕДДС в 19:40. Группа была не зарегистрирована в Ивдельском поисково-спасательном отряде.

По словам Горелых, в состав туристической группы входит 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай, а также четыре логиста из того же города –32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин.

«Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай, резкого понижения температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком», – сообщил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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