Пропавшие на севере Свердловской области туристы нашлись

Туристы из Березовского, потерявшиеся на севере Свердловской области, нашлись.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Березовского Евгений Писцов. «Хорошие новости. По информации главы Ивделя Владимира Давыдовича, двое туристов вышли пешком в населенный пункт, трое остались с вещами в лесу, к ним выехали спасатели. Ждем домой, земляки. Перепугали вы нас», – написал он.

Напомним, 26 октября около 11:00 туристическая группа из пяти человек вышла в поселок Тахта, чтобы сплавиться по реке. Им предстояло преодолеть по воде около 50 километров. По плану, туристы должны были добраться до поселка Вижай к 10 часам утра 30 октября, но этого не произошло. Сообщение о пропаже людей поступило в дежурную часть полиции Ивделя через ЕДДС в 19:40. Группа была не зарегистрирована в Ивдельском поисково-спасательном отряде.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»