В Таёжном завершилось строительство домов для погорельцев (ФОТО)

В посёлке Таёжный закончилось возведение 26 домов для пострадавших от пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В Таёжном выполнен монтаж всех быстровозводимых панельно-каркасных домов на винтовых сваях. Выполнена внутренняя отделка, смонтированы внутренние инженерные сети, на территории пробурены скважины для снабжения домов водой. Смонтированы миникотельные и канализация», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также было оборудовано шесть колодцев, восстановлено уличное освещение и проведён капитальный ремонт дороги Карпунинский – Таёжный.

Как ранее писал «Новый День», после пожара 25 апреля в Таёжном без крыши над головой остались почти 50 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выезжал в поселок, чтобы оценить полноту и своевременность оказываемой помощи. Глава региона поставил задачу правительству Свердловской области построить дома в кратчайшие сроки и помочь с плодородным грунтом. На материальную помощь жителям Таёжного выделили 4,5 миллиона рублей из резервного фонда. Людям, потерявшим жилье, выплатили компенсацию за утраченное имущество – 100 тысяч рублей на человека.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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