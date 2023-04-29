На матпомощь погорельцам из поселка Таёжный направили 4,5 миллиона рублей

На материальную помощь жителям Таёжного, где сгорело более 20 жилых домов, из резервного фонда выделили 4,5 миллиона рублей.

По данным властей, после пожара 25 апреля в Таёжном без крыши над головой остались почти 50 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня побывал на северо-востоке региона, и обещал, что погорельцы получат помощь, аналогичную той, что обещали пострадавшим в Сосьве.

«Для каждой семьи должен быть в самые короткие сроки составлен индивидуальный «паспорт». Семьи совершенно разные, и нужно знать все особенности, чтобы оказать всю необходимую помощь. Люди потеряли все, поэтому нужно отнестись к ним самым внимательным образом. Что касается восстановления поселка. Прошу коллег в ближайшее время оценить объемы работ, дать предложения по обеспечению пострадавших жильем», – заявил губернатор.

Большой пожар в поселке Таёжный Махневского муниципального образования произошел 25 апреля – в тот же день, когда горела Сосьва. Дома тушили и с земли, и с воздуха, но спасти многие не удалось. В поселке действует режим ЧС.

Напомним, на матпомощь и компенсации жителям Сосьвы из резервного фонда выделили 95 миллионов рублей. Люди сначала получат матпомощь 10 тысяч рублей на человека, а затем компенсацию за потерю имущества – до 100 тысяч рублей, но не более 300 тысяч рублей на семью.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/793414.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/793570.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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