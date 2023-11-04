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Суббота, 4 ноября 2023, 15:41 мск

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В Каменске-Уральском открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Каменске-Уральском сегодня торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Мемориал установлен на площади Ленинского комсомола – в центре города. Место было определено по результатам общественного голосования.

Стела сделана из металла, ее лицевые грани облицованы стеклом. На памятнике размещены фотографии военного времени. Архитектурную композицию дополняют пилоны и два фонтана. Каменск-Уральский стал третьим городом в Свердловской области, в котором установлена стела в память о тружениках в годы Великой Отечественной войны. Ранее такие же мемориалы были установлены в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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