На реконструкцию Белой башни объявят сбор средств: Росгосэкспертиза одобрила смету в 60 миллионов рублей

На реконструкцию памятника архитектуры «Белая башня» на Уралмаше нужно минимум 60 миллионов рублей – такую смету одобрила Росгосэкспертиза после анализа проекта. Арх-группа Podelniki, которая уже 11 лет занимается сохранением объекта, объявит о сборе средств 18 ноября – в День рождения Екатеринбурга. Принять участие сможет каждый желающий.

Белая башня была построена в Екатеринбурге в 1929-1931 годах как водонапорная башня завода УЗТМ. Сегодня здание имеет мировое признание как памятник архитектуры авангарда. Арх-группа Podelniki уже много лет занимается спасением объекта.

«Сейчас проект находится на важном этапе – мы сделали проект реставрации и согласовали его с органами охраны памятников, а теперь и смета прошла государственную экспертизу. Эта процедура демонстрирует объективность расчета смет и дает нам возможность претендовать на государственное финансирование, а нашим возможным меценатам – на возмещение из госбюджета средств, потраченных на реставрацию башни», – пояснила представитель арх-группы Podelniki Полина Иванова.

Механика сбора средств еще до конца не определена, но известно, что будет применяться краундфандинг, то есть принять участие в будущей реконструкции сможет каждый желающий, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе проекта.

Напомним, еще в 2021 году были проведены инженерные изыскания, а в 2022 году проект реставрации Белой башни прошел независимую историко-культурную экспертизу. За 60 миллионов рублей планируется вернуть зданию исторический облик, в том числе восстановить первоначальную геометрию проемов. Предполагается также отреставрировать в конструктивистском памятнике фасад, надежно укрепить все конструкции, заменить окна, двери и кровли. При этом будут сохранены оставшиеся в подвале трубы, которые когда-то заполняли всю башню, и оригинальные клепаные лестничные перила. А еще башню подключат к водопроводу и канализации (для посетителей будет действовать туалет), а внутреннее пространство сооружения приспособят к всесезонному использованию (помещения будут отапливаться).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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