В Екатеринбурге выпустят книгу о Белой башне

Арх-группа Podelniki и издательство Tatlin выпустят книгу об архитектурном памятнике Белая башня на Уралмаше. В ее основу ляжет подробный отчет о проекте реставрации объекта, дополненный историческими материалами.

«Издательство полностью переработает наши материалы, сделав акцент на истории создания и эксплуатации башни, фотографиях и чертежах. Редактором книги выступит Тина Гарник, работавшая над отчетом о проекте реставрации вместе с нами», – рассказала член арх-группы Полина Иванова.

Водонапорная башня соцгорода Уралмаш – памятник архитектуры, построенный в эпоху конструктивизма в 1929-1931 годах. Она считается одним из символов Екатеринбурга, изображается на логотипах, открытках и сувенирах. Башня часто упоминается в профессиональных и популярных изданиях, где о ней кратко пишут наряду с другими объектами. Однако до сих пор архитектурному памятнику была посвящена лишь одна брошюра, изданная в 2010-х годах. Сведения в ней значительно устарели и требуют корректировки. Поэтому выпуск полноценной книги о Белой башне станет важным шагом, отметила Полина Иванова.

В 2020 году арх-группа Podelniki смогла получить грант на проект реставрации достопримечательности. На данный момент он полностью завершен и согласован. Чтобы привести башню в порядок, нужно минимум 60 миллионов рублей. На сайте Белой башни организован сбор пожертвований на восстановление памятника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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