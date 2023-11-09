В ледовом городке устроят вечерние концерты для взрослых

В мэрии Екатеринбурга утвердили развлекательную программу на время работы ледового городка на площади 1905 года. Помимо детских представлений на площадке также будут проходить вечерние концерты для более взрослой аудитории.

Как рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков, в дни школьных каникул в ледовом городке запланированы интерактивные семейные развлечения и выступления творческих коллективов. Они будут повторяться дважды в день – в 14:00 и в 17:00. Новшеством этого года станут вечерние концерты для взрослых в 20:00. Также уже готова программа новогодней ночи в ледовом городке – праздник продлится до 03:00 1 января.

Напомним, открытие городской елки на площади 1905 года состоится 29 декабря. Темой ледового городка станут сказки Пушкина (в 2024 году в России будет отмечаться 225-летие со дня рождения поэта). В этом году на площади будет стоять новая искусственная ель высотой в 30 метров, украшенная золотыми шарами и светящимися игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости. Ледяные скульптуры и горки будут посвящены в основном персонажам пушкинских сказок.

Ледовый городок проработает до 14 января, а уже 21 января планируется открыть площадь 1905 года для парковки автомобилей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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