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Вторник, 7 ноября 2023, 15:54 мск

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Ледовый городок на площади 1905 года проработает 17 дней

Ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря. Праздничные мероприятия и работа новогодней ярмарки продлятся по 14 января, после чего городок демонтируют в течение шести дней. Такие сроки обозначены в постановлении главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Напомним, темой ледового городка станут сказки Пушкина. На площади поставят 30-метровую искусственную елку с желтыми гирляндами и светящейся звездой на макушке. Самая большая горка будет выполнена в виде головы великана из поэмы «Руслан и Людмила». На территории городка разместят ледяные скульптуры старика и золотой рыбки, 33 богатырей, фигуры Деда Мороза и Снегурочки а также четырехметрового крылатого дракона – символа 2024 года. В городке будет стоять декоративная ледяная стена «Петербург» высотой 2,5 метра и длиной 60 метров с изображением разводных мостов и памятников архитектуры Северной столицы. Со стороны улицы 8 Марта вход будет оформлен в виде светящейся арки «Пушкин» с профилем поэта.

Конкурс на строительство ледового городка в очередной раз выиграла компания «Айс-проект 2000». Стоимость контракта составила 24 миллиона 250 тысяч рублей. С учетом установленного срока проведения праздничных мероприятий, один день работы ледового городка будет стоить почти 1,5 миллиона рублей.

В прошлом году главный ледовый городок в Екатеринбурге проработал в общей сложности 24 дня. За этот период праздничную площадку посетили около 500 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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